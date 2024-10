LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si gioca in serata, due incontri prima dell’italiano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Al termine di Nakashima-Paul si giocherà la sfida tra il tedesco Zverev e lo statunitense Giron. Dopo il testa a testa tra il teutonico e l’americano toccherà a Matteo Berrettini contro lo statunitense Frances Tiafoe. 17.10 Il bulgaro Dimitrov ha sconfitto il cinese Zhang per 6-4, 7-5 nella prima partita disputata sul Campo Centrale. In corso di svolgimento il derby statunitense tra Nakashima e Paul: al momento il punteggio è di 6-4, 1-1. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e l’americano Frances Tiafoe. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022. Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si gioca in serata, due incontri prima dell’italiano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Al termine di Nakashima-Paul si giocherà la sfida tra il tedesco Zverev e lo statunitense Giron. Dopo il testa a testa tra il teutonico e l’americano toccherà a Matteocontro lo statunitense Frances. 17.10 Il bulgaro Dimitrov ha sconfitto il cinese Zhang per 6-4, 7-5 nellapartita disputata sul Campo Centrale. In corso di svolgimento il derby statunitense tra Nakashima e Paul: al momento il punteggio è di 6-4, 1-1. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Matteoe l’americano Frances. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022.

