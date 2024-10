Gaeta.it - L’Italia alla ricerca di competenze nell’intelligenza artificiale: dati e sviluppi recenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama italiano in materia di intelligenzae digitalizzazione si presenta conpreoccupanti. Secondo il recente Rapporto sulla Strategia Italiana sull’Intelligenza, il numero di laureati nel settore ICT è esiguo e il Paese occupa le ultime posizioni in fatto didigitali. Questi problemi emergono in un contesto globale dove la tecnologia avanza rapidamente e dove l’innovazione è fondamentale per la crescita economica. Durante l’AI&VR Festival Multiverse World, Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha offerto spunti importanti sulle azioni intraprese per migliorare la situazione.