(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitteril suo recente tour in, reha avuto un incontroe divertente con undi nome Hephner, che si è rivelato un momento memorabile della suaa Canberra. Questo evento, accaduto nell’ambito della celebrazione della Giornata del Memoriale della Guerrana, ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, aggiungendo un tocco di umorismo a un evento ufficiale. L’arrivo del sovrano e l’accoglienza deglini Il lunedì dellaa Canberra, reè stato accolto da più di mille sostenitori reali, entusiasti di vedere il monarca britannico. In questa occasione speciale, il sovrano ha partecipato a eventi commemorativi significativi, come il Memoriale della Guerrana. La presenza di così tanti cittadini era testimone della continua fascinazione deglini per la famiglia reale.