L' era degli adulti-bimbi | al rischio di vivere preferiscono giocare tra parchi e bambolotti

In principio fu la società liquida, vennero poi il genere fluido, il sesso incerto e infine – eccoci oggi – l'età variabile. Gli inglesi, sull'Economist, la chiamano «kidadulting». Sintesi tra kid e adult per dire della propensione, degli adulti contemporanei, a tutto quanto abbia a che fare col fanciullino. Sicché, sul settimanale, si racconta dei musei interattivi come Dopamine Land, con sede a Londra e Madrid, e cioè dei musei che titillano con esperienze ludiche il "bambino interiore". Si dice poi del Museo del gelato di New York, quello con vasche ricolme di dolci finti. Di Amsterdam e del parco Wondr che punta invece su coriandoli, castelli gonfiabili, marshmallow, e su un biglietto da visita che neanche Lucignolo e il Paese dei balocchi («Prenditi una pausa dall'età adulta»).

