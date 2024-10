Lago di Bolsena, ritrovato morto il giovane sottufficiale dei parà disperso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giovane sottufficiale dell’Esercito, appartenente al 185esimo Reggimento paracadutisti della Folgore (Rrao), è stato ritrovato senza vita nelle acque del Lago di Bolsena. Le ricerche, iniziate nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, si sono concluse tragicamente nella notte. Il corpo giaceva a 24 metri di profondità, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.Leggi anche: Pisa, manganellate agli studenti: 13 poliziotti ci vanno di mezzo. La decisione Il ritrovamento del giovane ufficiale Il paracadutista era disperso dopo un’esercitazione militare. La simulazione, che coinvolgeva anche il 3° Reggimento elicotteri per operazioni speciali “Aldebaran” (Reos), prevedeva un lancio da elicottero sul Lago. L’obiettivo era raggiungere un’imbarcazione di recupero. Qualcosa, però, è andato storto: il giovane non è più riemerso. I commilitoni hanno dato subito l’allarme. Thesocialpost.it - Lago di Bolsena, ritrovato morto il giovane sottufficiale dei parà disperso Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildell’Esercito, appartenente al 185esimo Reggimento paracadutisti della Folgore (Rrao), è statosenza vita nelle acque deldi. Le ricerche, iniziate nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, si sono concluse tragicamente nella notte. Il corpo giaceva a 24 metri di profondità, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.Leggi anche: Pisa, manganellate agli studenti: 13 poliziotti ci vanno di mezzo. La decisione Il ritrovamento delufficiale Il paracadutista eradopo un’esercitazione militare. La simulazione, che coinvolgeva anche il 3° Reggimento elicotteri per operazioni speciali “Aldebaran” (Reos), prevedeva un lancio da elicottero sul. L’obiettivo era raggiungere un’imbarcazione di recupero. Qualcosa, però, è andato storto: ilnon è più riemerso. I commilitoni hanno dato subito l’allarme.

