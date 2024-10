La rivoluzione elegante di sua maestà il dandy. Ovvero quando l'abito fa (ed è) il monaco (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il termine che tutti usiamo anche oggi per l'uomo di stile nasce nei primi anni dell'Ottocento. Ma descrive un'attitudine ben più antica: quella di cercare il bello e la leggerezza tutti i costi Ilgiornale.it - La rivoluzione elegante di sua maestà il dandy. Ovvero quando l'abito fa (ed è) il monaco Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il termine che tutti usiamo anche oggi per l'uomo di stile nasce nei primi anni dell'Ottocento. Ma descrive un'attitudine ben più antica: quella di cercare il bello e la leggerezza tutti i costi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rivoluzione parcheggi a Fermo - da inizio anno tutti gratis - Fermo, 12 ottobre 2024 – Addio parcheggi a pagamento, addio alla caccia alle monete, ai parchimetri lontani dall’auto, alle targhe da ricordare a memoria per pagare la sosta. Il sindaco Paolo Calcinaro lo definisce un passo storico, di sicuro è una ... (Ilrestodelcarlino.it)

Rivoluzione nei fast food : arrivano le porzioni piccole e non sono tutti contenti - United States of America. La terra degli hamburger enormi, milkshake doppia panna e burritos farciti oltre l’immaginabile, si prepara a un cambiamento significativo: porzioni più piccole. Dopo anni di fallimenti nel regolare le dimensioni ... (Gamberorosso.it)

Rivoluzione green mancata. Quasi tutti i nuovi autobus sono alimentati a gasolio - Un salto avanti di oltre il 100% in un anno per le immatricolazioni degli autobus in provincia di Varese. Il dato emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, ... (Ilgiorno.it)