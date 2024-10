La Cassazione rigetta il ricorso: Stefano Fragapane resta al 41 bis (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Cassazione ha rigettato il ricorso. resta al 41 bis per Stefano Fragapane, 46 anni, di Santa Elisabetta, condannato all’ergastolo per quattro omicidi e per associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta “Sikania”. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il provvedimento era stato firmato Agrigentonotizie.it - La Cassazione rigetta il ricorso: Stefano Fragapane resta al 41 bis Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lahato ilal 41 bis per, 46 anni, di Santa Elisabetta, condannato all’ergastolo per quattro omicidi e per associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta “Sikania”. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il provvedimento era stato firmato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Albania - Viminale fa ricorso in Cassazione contro ordinanza dei giudizi sui 12 migranti : cosa succede ora - Il Viminale, come annunciato, torna all'attacco e ricorre in Cassazione contro la decisione dei giudici di Roma che non hanno convalidato i trattenimenti in Albania dei 12 migranti trasferiti sabato scorso a Bari.Continua a leggere (Fanpage.it)

Sui centri in Albania lo scontro si sposta in tribunale : il Viminale presenta ricorso in Cassazione - Lo scontro da politico diventa anche giudiziario. Il governo tira dritto sul caso dei migranti tornati dall’Albania dopo che i giudici del tribunale di Roma hanno deciso di non convalidare il trattenimento nei nuovi centri fatti costruire dal ... (Lanotiziagiornale.it)

Migranti - Viminale avvia ricorso in Cassazione contro Tribunale di Roma : “Sentenza Ue distorta” - L'approvazione del decreto e il ricorso in Cassazione segnano una fase cruciale nel dibattito sulle politiche migratorie italiane L'articolo Migranti, Viminale avvia ricorso in Cassazione contro Tribunale di Roma: “Sentenza Ue distorta” proviene da ... (Ildifforme.it)