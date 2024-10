Invalida totale multata per i rifiuti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Spezia, 23 ottobre 2024 – multata per tre volte per aver conferito in maniera errata i propri rifiuti domestici. Nulla di così eclatante, in un territorio dove le sanzioni per l’errato conferimento sono diventate prassi. Peccato però che la signora in questione sia una donna Invalida al 100% con necessità di assistenza continua ed, altresì, beneficiaria di amministrazione di sostegno. Una vicenda che finirà presto al vaglio del giudice di pace della Spezia, per effetto del ricorso presentato per conto della signora da parte dell’avvocato Enrico Conti. Un affondo mirato ad annullate le tre multe che, complessivamente, costringerebbero la donna a pagare qualcosa come 1428 euro. Lanazione.it - Invalida totale multata per i rifiuti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Spezia, 23 ottobre 2024 –per tre volte per aver conferito in maniera errata i propridomestici. Nulla di così eclatante, in un territorio dove le sanzioni per l’errato conferimento sono diventate prassi. Peccato però che la signora in questione sia una donnaal 100% con necessità di assistenza continua ed, altresì, beneficiaria di amministrazione di sostegno. Una vicenda che finirà presto al vaglio del giudice di pace della Spezia, per effetto del ricorso presentato per conto della signora da parte dell’avvocato Enrico Conti. Un affondo mirato ad annullate le tre multe che, complessivamente, costringerebbero la donna a pagare qualcosa come 1428 euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Invalida totale multata per i rifiuti - La Spezia, 23 ottobre 2024 – Multata per tre volte per aver conferito in maniera errata i propri rifiuti domestici. Nulla di così eclatante, in un territorio dove le sanzioni per l’errato conferimento ... (lanazione.it)

Pensioni, Ape sociale confermata: uscita con 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi. Requisiti e importi - Pensioni. Confermata in manovra la misura dell’Ape sociale. Sono 20 i milioni in più stanziati per l’anno 2025, 30 milioni in più per il 2026, 50 milioni in più ... (corriereadriatico.it)

Sorrento, torna l'Isola Ecologica del Tesoro: Olio evo in cambio di Olio esausto - Come smaltire correttamente i rifiuti? A Sorrento da ora e fino a dicembre, torna l'Isola Ecologica del Tesoro, l'iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde organizzata ... (ilmattino.it)