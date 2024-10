Gaeta.it - Imprenditore arrestato per maltrattamenti: violenza ai danni della compagna e della figlia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un gravissimo caso didomestica ha scosso Anagni, nel Lazio, dove un uomo di 38 anni è statodai carabinieri dopo aver aggredito la suae ladi 14 anni. Le violenze, che sarebbero durate per un lungo periodo, si sono svolte in un contesto già segnato da precedenti episodi diall'internofamiglia. La notizia evidenzia un problema serio e purtroppo ricorrente didomestica che merita attenzione e una risposta adeguata da parte delle istituzioni. La dinamica dell'aggressione L'episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, quando l', già noto per comportamenti violenti, ha perso il controllo per motivi banali e ha iniziato a colpire la14enne.