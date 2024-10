Il Cpr a Falconara si farà, Saltamartini: «Scelta del ministero». Contrari la sindaca di Falconara, Pd e sindacati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Falconara MARITTIMA – Durante il consiglio regionale di ieri, interrogato sulla vicenda, l’assessore alle Politiche integrate per la sicurezza Filippo Saltamartini ha ammesso che il Centro di permanenza per i rimpatri a Falconara Marittima si farà. Anche perché la Regione Marche non può in alcun Anconatoday.it - Il Cpr a Falconara si farà, Saltamartini: «Scelta del ministero». Contrari la sindaca di Falconara, Pd e sindacati Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)MARITTIMA – Durante il consiglio regionale di ieri, interrogato sulla vicenda, l’assessore alle Politiche integrate per la sicurezza Filippoha ammesso che il Centro di permanenza per i rimpatri aMarittima si. Anche perché la Regione Marche non può in alcun

