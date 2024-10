Il confine sottile fra paesi sicuri e quelli non sicuri, secondo i giudici (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al direttore - In merito al suo editoriale dal titolo “L’agenda Tafazzi che guida la sinistra ambientalista” si precisa che, per quanto riguarda la vicenda del trasferimento del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure, Orlando non ha firmato nessun decreto che ne prevedeva il trasferimento dalla cittadina toscana a quella ligure. Una notizia infondata e che ha già generato in Liguria, per lettori distratti, polemiche che non sono servite per fortuna ad allontanare le responsabilità della giunta Toti dalla scelta poi fatta su Vado Ligure. Ilfoglio.it - Il confine sottile fra paesi sicuri e quelli non sicuri, secondo i giudici Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al direttore - In merito al suo editoriale dal titolo “L’agenda Tafazzi che guida la sinistra ambientalista” si precisa che, per quanto riguarda la vicenda del trasferimento del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure, Orlando non ha firmato nessun decreto che ne prevedeva il trasferimento dalla cittadina toscana a quella ligure. Una notizia infondata e che ha già generato in Liguria, per lettori distratti, polemiche che non sono servite per fortuna ad allontanare le responsabilità della giunta Toti dalla scelta poi fatta su Vado Ligure.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il confine sottile fra paesi sicuri e quelli non sicuri, secondo i giudici - Al direttore - In merito al suo editoriale dal titolo “L’agenda Tafazzi che guida la sinistra ambientalista” si precisa che, per quanto riguarda la vicenda del trasferimento del rigassificatore da Pio ... (ilfoglio.it)

Migranti, quasi 5mila irregolari rintracciati in Friuli dopo la chiusura dei confini - Una cosa non esclude l’altra: sul tema dei confini tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia interviene - praticamente a doppia firma - il governo Meloni, spiegando che non è ... (ilgazzettino.it)

Perché l'Egitto non è un paese sicuro. Soprattutto per i migranti - Non è sicuro per chiunque esprima opposizione o dissenso verso il regime di Abdel Fattah al-Sisi, a qualsiasi livello. E da oltre dieci anni l'intero apparato ... (huffingtonpost.it)