Il blocco di Google Drive per combattere il pezzotto? “È colpa di Dazn”: l’Agcom diffida la piattaforma (che ha rischiato la sospensione) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il blocco di Google Drive di sabato scorso? È colpa di Dazn. È quanto accertato da Agcom, che oggi ha deciso di diffidare la piattaforma, pur respingendo a maggioranza la proposta di sospenderla. Si tratta dell’ultimo sviluppo della vicenda dello stop al servizio di archiviazione usato da migliaia di utenti privati e istituzioni solo in Italia, che sabato sera ha provocato allarme e polemiche anche da parte della politica. Ilfattoquotidiano.it - Il blocco di Google Drive per combattere il pezzotto? “È colpa di Dazn”: l’Agcom diffida la piattaforma (che ha rischiato la sospensione) Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildidi sabato scorso? Èdi. È quanto accertato da Agcom, che oggi ha deciso dire la, pur respingendo a maggioranza la proposta di sospenderla. Si tratta dell’ultimo sviluppo della vicenda dello stop al servizio di archiviazione usato da migliaia di utenti privati e istituzioni solo in Italia, che sabato sera ha provocato allarme e polemiche anche da parte della politica.

