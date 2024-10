Google, cosa significa la marcia indietro sui cookie per la vostra privacy (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il colosso ha abbandonato l’idea di eliminarli tra grandi proteste, annunciando un nuovo modello “ibrido”. Ma quali sono le conseguenze per gli utenti? Wired.it - Google, cosa significa la marcia indietro sui cookie per la vostra privacy Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il colosso ha abbandonato l’idea di eliminarli tra grandi proteste, annunciando un nuovo modello “ibrido”. Ma quali sono le conseguenze per gli utenti?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google Meet non può più essere utilizzata : cosa fare adesso con la app - La versione originale ha smesso di funzionare, dopo essere stata affiancata da quella nuova sul Play Store creando un po' di confusione tra gli utenti. (Ilgiornale.it)

Il pasticcio di Piracy Shield - blocca Google Drive durante Juve-Lazio (anziché i siti pirata) : cosa è successo - A impedire l’accesso al servizio di Google che permette di salvare file e documenti online lavorandoci da dovunque si abbia una connessione internet è stato Piracy Shield, il protocollo definito da AgCom per impedire l’accesso alle piattaforme che trasmettono illegalmente le partite di calcio e altri eventi sportivi, attivo da febbraio 2024. (Open.online)

Google drive bloccato per diverse ore e panico tra gli utenti : ecco cosa è successo - . Il recente blocco del dominio di Google Drive in Italia, dovuto all'implementazione del sistema Piracy Shield, ha generato una forte indignazione tra utenti e aziende. . Il sistema, creato per contrastare la pirateria online, ha accidentalmente reso inaccessibile uno dei servizi cloud più utilizzati a livello globale, causando interruzioni nel lavoro di imprese, scuole e università per diverse ... (Gazzettadelsud.it)