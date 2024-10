Calciomercato.it - Giuntoli corre subito ai ripari: triplo colpo per accontentare Thiago Motta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Juventus cade sotto i colpi dello Stoccarda: rosa con la coperta corta in difesa e attacco, le mosse diper il mercato di gennaio Tonfo della Juventus in Champions League, il primo stagionale e della gestione targata. Bianconeri abulici e raramente pericolosi dalle parti di Nubel, in balia della ragnatela tessuta dai tedeschi che in più circostanze hanno sfiorato il vantaggio prima del lampo da tre punti nel recupero di Toure. Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itJuve troppo brutta per essere vera e per la prima volta in questa stagione in difficoltà anche sul piano difensivo. Danilo non ha convinto al fianco di Kalulu, con Gatti rimasto per 90 minuti in panchina in previsione anche del Derby d’Italia di domenica contro l’Inter.