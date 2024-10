Puntomagazine.it - Forino: Sorpresi a rubare all’interno di un castagneto. i Carabinieri arrestano tre giovani di origini napoletane

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Trearrestati per furto di castagne a, segnalati anche per possesso di droga Idella Compagnia di Baiano, nel corso della nottata del 21 ottobre, mentre espletavano attività preventiva nel comune di, in passato caratterizzata dalla consumazione di numerosi reati predatori, hanno notato una vettura ferma nei pressi di un. Pertanto, hanno proceduto al controllo della medesima, constatando che, oltre ad essere aperta e pronta all’utilizzo,dell’abitacolo vi erano diversi sacchi di plastica contenenti castagne appena raccolte. Dopo un breve ulteriore controllo della zona, venivano individuati nel bosco tre(tra i 21 e 34 anni), muniti di torce a led di grande potenza, che confermavano di aver raccolto loro, le castagne presenti nell’auto.