Ilrestodelcarlino.it - Ex caserma, avanti a piccoli passi . La Del Conte: "Aprirà in autunno. Presto la data dell’inaugurazione"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Inin". Non si sbottona l’assessore ai Lavori pubblici Federica Delriguardo i lavori all’exAlighieri. Nei mesi scorsi la fine del cantiere, partito nel 2020 e in vistoso ritardo, era stata indicata entro la fine di quest’anno: in, per l’appunto. E ora che siamo a fine ottobre l’assessora ribadisce: "Sì, sì, i lavori termineranno questo. Appena possibile renderemo nota la". I dubbi sono leciti, visto che siamo già abbondantemente in, ma altro non si sa al momento. Certo è che se davvero i lavori finiranno entro l’anno, le ditte dovranno correre: manca poco. Sbirciando all’interno si intravedono alcuni tratti di camminamenti ancora da sistemare e materiali che attendono una collocazione. Buona parte del parco, però, è pronto e di recente sono stati tinteggiati gli edifici presenti.