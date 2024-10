Euroleague, finalmente Virtus: espugnato il caldissimo parquet di Belgrado (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Virtus Segafredo Bologna conquista la prima vittoria stagionale continentale, battendo per 69-70 in volata il Partizan Mozzart Bet Belgrado nel Round 5 di Turkish Airlines Euroleague, spinta da un decisivo Clyburn, autore di 27 punti. Grande prova anche di Cordinier (12 punti, 10 rimbalzi, 5 Bolognatoday.it - Euroleague, finalmente Virtus: espugnato il caldissimo parquet di Belgrado Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaSegafredo Bologna conquista la prima vittoria stagionale continentale, battendo per 69-70 in volata il Partizan Mozzart Betnel Round 5 di Turkish Airlines, spinta da un decisivo Clyburn, autore di 27 punti. Grande prova anche di Cordinier (12 punti, 10 rimbalzi, 5

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Euroleague - Partizan Belgrade-Virtus : come vederla in tv e in streaming - Quinta giornata della Regular Season dell'Euroleague 2024-2025 con la Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi impegnata alla Belgrade Arena di Belgrado contro il Partizan, palla a due mercoledì 23 ottobre alle 20.30 Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa il... (Bolognatoday.it)

Basket, Eurolega: primo successo per la Virtus Bologna in casa del Partizan Belgrado - Nel quinto turno di Eurolega la Virtus Bologna centra finalmente la prima vittoria, imponendosi per 70-69 sul campo del Partizan Belgrado. La Mozzart Bet crea un piccolo divario nel primo quarto, mant ... (napolimagazine.com)

Eurolega: primo successo per Bologna in casa del Partizan - Nel quinto turno di Eurolega la Virtus Bologna centra finalmente la prima vittoria, imponendosi per 70-69 sul campo del Partizan Belgrado. La Mozzart Bet crea un piccolo divario nel primo quarto, mant ... (sportmediaset.mediaset.it)

EL - Partizan Belgrado vs Virtus Bologna: diretta (65-61 al 34') - 4Q Live - Infrazione di 24 secondi al primo possesso per la Virtus che rischiera Zizic e Tucker. Morgan mette a segno due liberi, fallo in attacco del Partizan. I bianconeri di Belgrado non trovano ... (pianetabasket.com)