Dune: Parte Due, Hans Zimmer non può concorrere agli Oscar per via di una regola precisa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostante Hans Zimmer abbia vinto l'Oscar per la colonna sonora del primo Dune, non potrà concorrere nella stessa categoria per il suo lavoro in Dune: Parte Due. Le regole dell'Academy parlano chiaro: c'è uno sgarro. Comingsoon.it - Dune: Parte Due, Hans Zimmer non può concorrere agli Oscar per via di una regola precisa Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostanteabbia vinto l'per la colonna sonora del primo, non potrànella stessa categoria per il suo lavoro inDue. Le regole dell'Academy parlano chiaro: c'è uno sgarro.

