Tutto.tv - Dopo Netflix e Spotify, anche Disney+ non permette più di abbonarsi tramite App Store

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nelle scorse ore, oltre ad aver aumentato i prezzi degli abbonamenti,haeliminato l’opzione per sottoscriverlil’Appper evitare di continuare a pagare le commissioni per gli acquisti effettuati sullodi Apple. Si tratta di una modifica che riguardaHulu, un’altra piattaforma di streaming video gestita da Disney Entertainment al momento non disponibile in Italia (è accessibile soloVPN), cambiamento che segue la strada già intrapresa da altri servizi simili come, che da alcuni mesi non permettono più agli utenti di pagare gli abbonamenti attraverso i servizi di Apple. Cosa cambia per gli abbonati aI nuovi abbonati e coloro che desiderano riattivare un abbonamentonon possono più registrarsi e pagareApple.