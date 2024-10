Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “I fischi che ricevo mi aiutano a ricompormi”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da quando si è unito al Judgment Day nel settembre del 2022, lo spirito allegro diè sparito, ed al suo posto ne è subentrato uno astuto, corrotto e codardo. Durante una recente intervista a “Foundation Radio”, Dirty Dom ha parlato apertamente del suo turn heel, il quale ha provocato continuiassordanti da parte del WWE Universe. Le parole di“L’aumento crescente deinei miei confronti sono stati una sorpresa per me e per tutti” ha detto. “Non sapevamo davvero cosa aspettarci. È stato qualcosa che si è presentato all’improvviso ed io ho pensato ‘Ok, andiamo avanti e vediamo come va’. È stato come una corsa sfrenata.“ Quando gli è stato chiesto come reagisce ai, Dirty Dom ha detto che semplicemente li accetta. “Capisco cosa sta succedendo e cosa devo fare in questa situazione” ha detto