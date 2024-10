Ilfattoquotidiano.it - Docenti trasformati in capiufficio: l’ideale sarebbe scorporare più istituti possibili

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Michele Canalini Dice il professor Alessandro Barbero, nell’intervista a La Stampa di qualche giorno fa, in occasione del suo prossimo pensionamento: “Oggi i ragazzi sono forse più fragili e timorosi rispetto al passato, ma l’intelligenza e la passione che dimostrano nella ricerca non sono diminuite”. Mi pare un segnale davvero confortante e bello sullo stato della nostra istruzione universitaria, a cui però si affianca un’altra considerazione di tutt’altro tenore: “Mi sono accorto che il lavoro di docente è diventato inutilmente più gravoso per la pretesa di trasformare studiosi e ricercatori in capi ufficio. Questo ha reso stressante un lavoro bellissimo”.