Quifinanza.it - Cop16 sulla biodiversità, i piani per proteggere il 30% di mari e terre entro il 2030

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei prossimi trenta giorni verranno prese decisioni di portata epocale che, almenocarta, potrebbero rimodellare gli equilibri naturali del nostro Pianeta e contribuire al salvataggio del futuro dell’umanità. Oggi, in Colombia, si apre a Cali la, la grande Conferenza delle Partiguidata dalle Nazioni Unite. Questo evento sarà seguito dalla Cop29 sul clima che si terrà a Baku, in Azerbaijan, dall’11 novembre. Alla conferenza di Cali si riuniranno rappresentanti di 196 Paesi, oltre 12.000 delegati e circa dieci capi di Stato. Il loro compito principale sarà quello di tradurre in azioni concrete le promesse e gli impegni presi due anni fa durante l’accordo di Kunming-Montreal, firmato alla Cop canadese.