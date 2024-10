Liberoquotidiano.it - Camarda crolla a terra dopo il gol annullato. Com'è ridotto a fine partita | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un gol che stava diventando leggendario, interrotto sul più bello dall'arbitro Felix Zwayer. Francescopoteva diventare il più giovane marcatore della storia della Champions, con i suoi 16 anni, ma la chiamata del Var ha rovinato tutto. Niente rete del 4-1, arrivataun calcio d'angolo, ma solo il rammarico misto alla gioia della prima presenza in Coppa. Ci ha creduto forte, ha ricevuto l'abbraccio dei compagni, poi è stato preso dalla delusione, che ha sfogato aquando tutti i compagni sono andati ad abbracciarlo mentre, deluso, si è seduto sul prato di San Siro. Lo hanno tirato su Okafor e Pulisic, prima che il giocatore, titolare nel Milan Futuro in Serie C, ricevesse l'abbraccio tenero dei suoi genitori appostati nella parte bassa della tribuna per attenderlo.