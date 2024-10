BLACK SYMPHONY: concerto sinfonico con i capolavori dei Metallica 6 marzo 2025 a Udine (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con oltre 100 milioni di dischi venduti, 7 Grammy Awards e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Metallica, i Metallica sono una delle band di maggior successo di tutti I tempi. Con l’obiettivo di celebrare la band statunitense e allo stesso tempo di esaltare ancora di più la sua musica con l’aggiunta di un’orchestra sinfonica, è nato “BLACK SYMPHONY – Metallica Symphonic Tribute Show”, il concerto sinfonico che vuole rendere accessibile la musica dei Metallica portando a Teatro anche chi non è mai stato ad un concerto metal. Saranno due le esclusive date in Italia di “BLACK SYMPHONY – Metallica Symphonic Tribute Show”: il 6 marzo 2025 a Udine al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e venerdì 7 marzo 2025 al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per entrambi i concerti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre 2024 online su Ticketone.it, Eilo. Udine20.it - BLACK SYMPHONY: concerto sinfonico con i capolavori dei Metallica 6 marzo 2025 a Udine Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con oltre 100 milioni di dischi venduti, 7 Grammy Awards e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of, isono una delle band di maggior successo di tutti I tempi. Con l’obiettivo di celebrare la band statunitense e allo stesso tempo di esaltare ancora di più la sua musica con l’aggiunta di un’orchestra sinfonica, è nato “Symphonic Tribute Show”, ilche vuole rendere accessibile la musica deiportando a Teatro anche chi non è mai stato ad unmetal. Saranno due le esclusive date in Italia di “Symphonic Tribute Show”: il 6al Teatro Nuovo Giovanni dae venerdì 7al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per entrambi i concerti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre 2024 online su Ticketone.it, Eilo.

