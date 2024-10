Avetrana qui non è Hollywood sospesa, perché la serie tv di Sarah Scazzi è stata cancellata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avetrana qui non è Hollywood sospesa da Disney Presentata con gran clamore e qualche polemica alla Festa del Cinema di Roma 2024, la serie tv di Sarah Scazzi, meglio conosciuta come Avetrana qui non è Hollywood è stata sospesa da Disney Plus. L’attesissima uscita era prevista per questo venerdì 25 ottobre 2024 sulla nota piattaforma, ma qualcosa è andato storto. perché Avetrana qui non è Hollywood è stata cancellata ? Ecco cosa è successo. perché Avetrana qui non è Hollywood è stata bloccata ? A gran sorpresa, un ricorso di urgenza presentato dal Sindaco della città pugliese Antonio Iazzi ha impedito la messa in onda della fiction sul delitto di Avetrana. Il Tribunale di Taranto ha accolto la richiesta con un provvedimento di sospensione cautelare. Piperspettacoloitaliano.it - Avetrana qui non è Hollywood sospesa, perché la serie tv di Sarah Scazzi è stata cancellata Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)qui non èda Disney Presentata con gran clamore e qualche polemica alla Festa del Cinema di Roma 2024, latv di, meglio conosciuta comequi non èda Disney Plus. L’attesissima uscita era prevista per questo venerdì 25 ottobre 2024 sulla nota piattaforma, ma qualcosa è andato storto.qui non è? Ecco cosa è successo.qui non èbloccata ? A gran sorpresa, un ricorso di urgenza presentato dal Sindaco della città pugliese Antonio Iazzi ha impedito la messa in onda della fiction sul delitto di. Il Tribunale di Taranto ha accolto la richiesta con un provvedimento di sospensione cautelare.

Avetrana – Qui non è Hollywood in tribunale : la serie sospesa a causa di un ricorso del sindaco della cittadina - Anche i dialoghi sono molto ben costruiti, realistici e l’uso del dialetto appropriato. Avetrana – Qui non è Hollywood in tribunale: la serie sospesa a causa di un ricorso del sindaco della cittadina La serie Disney+ Avetrana – Qui non è Hollywood è finita in tribunale. . Lo stesso regista cura la sceneggiatura con Antonella Gaeta e Davide Serino, come già per Ti mangio il cuore. (Cinefilos.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood sospesa : che succede alla serie su Sarah Scazzi - Ma cosa è successo e qual è il motivo di questa decisione? La decisione del Tribunale di Taranto Sono trascorsi 14 anni dal brutale omicidio di Sarah Scazzi. “Affidandosi al pool difensivo formato dagli avvocati Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro, il sindaco Antonio Iazzi ha presentato un ricorso d’urgenza ex articolo 700 al tribunale di Taranto”, riporta il Corriere di Bari, chiedendo non solo la sospensione immediata della messa in onda da parte di Groenlandia srl e Walt Disney Company Italia ma anche la sua visione preliminare. (Dilei.it)

