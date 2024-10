Atp Vienna 2024 | Berrettini piega Tiafoe e avanza ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Matteobatte Francesal terzo set nel secondo turno dell’Atp 500 di, in Austria. Il numero 41 del mondol’americano dopo tre ore di battaglia con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3. Dopo un primo set dominatosoffre in tutti i game al servizio e non sfrutta tre match point nel secondo set facendosi portare al parziale decisivo da. Si lotta punto a punto, ma fa la differenza il break ottenuto dal romano nel sesto game.accede aididove affronterà il vincente della sfida tra Khachanov e Nakashima. Continua la risalita nel ranking dell’azzurro, che si avvicina sempre di più alla top 32 (teste di serie negli Slam e nei 1000 americani). Al momento occupa la 34ª posizione con 1370 punti.