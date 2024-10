ARTOWORK Annuncia una Partnership con Eventi e Management e MUSICULTURA (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ARTOWORK, l’azienda polacca di comunicazione fondata da Giuseppe Esposito e Sofia Riccaboni, è lieta di riportare la notizia di una nuova e promettente collaborazione con Eventi e Management, sotto la direzione di Massimo Galfano. A questa alleanza si unisce anche la nota associazione MUSICULTURA, rinomata per la sua dedizione alla promozione della cultura musicale in Italia. ARTOWORK Espande i Suoi Orizzonti, L’Entrata nel Panorama degli Eventi Culturali Dopo aver raggiunto significativi risultati grazie alla collaborazione con la società INCANDENZA, guidata da Massimo Colonna, ARTOWORK si prepara ora a diversificare la sua offerta, entrando ufficialmente nel mondo degli Eventi e dei festival a livello internazionale. Dailyshowmagazine.com - ARTOWORK Annuncia una Partnership con Eventi e Management e MUSICULTURA Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024), l’azienda polacca di comunicazione fondata da Giuseppe Esposito e Sofia Riccaboni, è lieta di riportare la notizia di una nuova e promettente collaborazione con, sotto la direzione di Massimo Galfano. A questa alleanza si unisce anche la nota associazione, rinomata per la sua dedizione alla promozione della cultura musicale in Italia.Espande i Suoi Orizzonti, L’Entrata nel Panorama degliCulturali Dopo aver raggiunto significativi risultati grazie alla collaborazione con la società INCANDENZA, guidata da Massimo Colonna,si prepara ora a diversificare la sua offerta, entrando ufficialmente nel mondo deglie dei festival a livello internazionale.

