Arte & Parole a Roma con Mariacristina Di Giuseppe e Bruno Pellegrino

Mariacristina Di GiuseppeRoma – "Arte & Parole" è l'appuntamento speciale che si terrà lunedì 28 ottobre, alle ore 17.30, a Roma nella prestigiosa sede della Società Dante Alighieri. Sotto lo sguardo magnetico di Titania, pittura e letteratura conversano e offrono suggestioni e rimandi a mondi reali o possibili. Le opere di Bruno Pellegrino dialogano con "L'armaru" (Navarra Editore) il nuovo Romanzo di Mariacristina Di Giuseppe. Con gli autori interviene Edoardo De Angelis. Coordina Michele Canonica, presidente del Comitato della Dante Alighieri di Roma. Letture affidate a Martina Colaprico. Appuntamento nella Galleria del Primaticcio di Palazzo Firenze, in Piazza di Firenze 27.

