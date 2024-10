Angelo Sticchi Damiani quarto mandato al timone dell’Aci

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)confermato presidente dell'Automobile Club d'Italia (Aci) per il quadriennio 2025-2028. La sua nomina è sancita dall'assemblea, che gli rinnova la fiducia con un consenso del 90 per cento dei voti. Originario di Lecce,è un ingegnere civile e progettista di infrastrutture stradali. Coniugato e padre di due figli, è alla guidadal 2012. Questo è il suoconsecutivo alla testa dell'associazione, che si occupa della tutela e della promozione dell'automobilismo in Italia.