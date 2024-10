Ilrestodelcarlino.it - Ancona, basta piangere sul latte versato. Gadda pensa al Termoli: "Ci rialzeremo"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Riflettere sugli errori ma, soprattutto, guardare avanti, alla prossima partita, quella che vedrà i dorici impegnati oggi al Cannarsa di. Si può riassumere così il pensiero di Massimo, che ieri ha analizzato i tanti aspetti di questo appuntamento: "Contro la Civitanovese abbiamo fatto un primo tempo con qualche difficoltà, ma il secondo tempo è stato molto buono. Chiaro che siamo mancati negli ultimi metri, per chiudere quelle palle gol che abbiamo costruito, tra l’altro concedendo pochissimo agli avversari. Poi l’errore al novantesimo. Capita, pazienza. E’ stata una bella delusione, ma sono passati tre giorni e scendiamo di nuovo in campo, dobbiamore alla partita die cercare di riscattarci, di rimetterci in piedi. Sono convinto che abbiamo le possibilità di farlo e ferme restando le difficoltà che ci creerà l’avversario ci dobbiamo provare".