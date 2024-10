Anticipazionitv.it - Alessandro Zarino non ci sta e svela la verità sulla rottura con Shaila Gatta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato i motivi dietro la fine della sua relazione con, attuale concorrente del Grande Fratello. In un’intervista a Di Più Tv,ha dichiarato cheha chiuso la loro storia via messaggio dopo un anno di fidanzamento, lamentandosi delle sue ex relazioni nella Casa.ha spiegato che il rapporto è terminato dopo una lite, durante la quale ha sentito mancare il supporto della ragazza.chiarisce laconIn un’intervista al settimanale Di Più Tv,ha deciso di spiegare i motivi che hanno portato alla fine della sua storia con. Secondo l’ex tronista,non ha mai mostrato comprensione nei suoi confronti, accusandolo di non dare abbastanza attenzione alla loro relazione.