Al via la Cop16 in Colombia | l’obiettivo come al solito al ribasso è provare a fare qualcosa per invertire la perdita di biodiversità

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tradurre in azioni l’impegno preso da oltre 190 Paesi condi proteggere almeno il 30% di terre, oceani, zone costiere e acque della Terra, invertendo ladi. Èdella, conferenza delle Nazioni Unite sullain corso a Cali, in, fino al primo novembre. A distanza di due anni dalla Cop15 di Kunming-Montreal, dove quell’impegno fu assunto, questa volta la conferenza devei conti con il primo bilancio di una tabella di marcia che va a rilento. Perché l’applicazione di quell’accordo, con obiettivi ambiziosi per il 2030 (il cosiddetto “obiettivo 30×30”), non sta procedendo abbastanza velocemente.