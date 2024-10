Al Bernabeu si salvi chi può (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono passati quarant’anni da quando Jorge Valdano usò per la prima volta l’espressione “miedo escénico” (letteralmente: paura del palco) per descrivere lo stato d’animo che colpisce gli avversari del Real Madrid, quando devono giocare al Bernabéu. In quel caso Valdano voleva spiegare la rimonta con cui la sua squadra era riuscita a ribaltare il 3-0 subito dall’Anderlecht in Belgio. Con il tempo, la leggenda delle rimonte del Real Madrid ha assunto uno spessore tale da rendere obsoleta l’espressione: ormai, più che essere l’avversario a giocare con le gambe che tremano dentro quello specifico stadio, sembrano i giocatori del Real Madrid a vivere a un livello di sicurezza sovraumano. C’è un senso di ineluttabilità in questo tipo di vittorie del Real Madrid in Champions League. Ultimouomo.com - Al Bernabeu si salvi chi può Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono passati quarant’anni da quando Jorge Valdano usò per la prima volta l’espressione “miedo escénico” (letteralmente: paura del palco) per descrivere lo stato d’animo che colpisce gli avversari del Real Madrid, quando devono giocare al Bernabéu. In quel caso Valdano voleva spiegare la rimonta con cui la sua squadra era riuscita a ribaltare il 3-0 subito dall’Anderlecht in Belgio. Con il tempo, la leggenda delle rimonte del Real Madrid ha assunto uno spessore tale da rendere obsoleta l’espressione: ormai, più che essere l’avversario a giocare con le gambe che tremano dentro quello specifico stadio, sembrano i giocatori del Real Madrid a vivere a un livello di sicurezza sovraumano. C’è un senso di ineluttabilità in questo tipo di vittorie del Real Madrid in Champions League.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ricorda Pelé". Campione, icona, uomo immagine: perché Vinicius è da Pallone d'oro - Tre gol in mezz'ora al Borussia Dortmund l'ultima delle imprese. Col Brasile non brilla come con i Blancos? Vero, ma è diventato un simbolo della lotta al razzismo, è un tesoro in termini di marketing ... (gazzetta.it)

Milan, Cardinale ora punta in alto in Champions League: cambia l’obiettivo in corsa - Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la campagna europea dei rossoneri dopo i successo con il Brugge Il Milan è riuscito a vincere al terzo tentativo la sua prima partita della nuova Champions Leag ... (calcionews24.com)

"È il migliore calciatore del mondo, mi ricorda Pelé": l'ex stella non ha dubbi - La magica notte di Vinicius Jr. Contro il Borussia Dortmund, il fuoriclasse brasiliano ha preso per mano il Real Madrid e lo ha condotto verso una rimonta destinata a rimanere nei libri di storia. Lì ... (corrieredellosport.it)