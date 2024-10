A Meloni i giudici di parte vanno bene, purché stiano dalla sua (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A illustrare alla stampa il decreto sui paesi sicuri varato dal Consiglio dei ministri due giorni fa, al culmine dello scontro con la magistratura, c’erano, oltre al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, due ex magistrati: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. E questo è tutto quello che ho da dire a commento delle violentissime dichiarazioni del governo contro i magistrati politicizzati e i pm che dovrebbero smettere di «fare comizi». Parole che ieri hanno spinto larga parte del Consiglio superiore della magistratura a chiedere l’apertura di una pratica a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dei magistrati. Linkiesta.it - A Meloni i giudici di parte vanno bene, purché stiano dalla sua Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A illustrare alla stampa il decreto sui paesi sicuri varato dal Consiglio dei ministri due giorni fa, al culmine dello scontro con la magistratura, c’erano, oltre al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, due ex magistrati: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. E questo è tutto quello che ho da dire a commento delle violentissime dichiarazioni del governo contro i magistrati politicizzati e i pm che dovrebbero smettere di «fare comizi». Parole che ieri hanno spinto largadel Consiglio superiore della magistratura a chiedere l’apertura di una pratica a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dei magistrati.

