X Factor 2024 la finale in esterna a Napoli | parte la sfida tra i 12 artisti in gara

Sul palco dell'X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi su un altro palcoscenico in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima finale "in esterna" nella storia internazionale del format. Una selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X Factor 2024 è arrivato il

X Factor 2024 : Un’Attesa Finale a Napoli - La Prima Nella Storia del Format - Per partecipare dal vivo, gli interessati potranno prenotare fino a due ingressi gratuiti su Ticketone, con disponibilità a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre. Per la prima volta nella storia di X Factor, infatti, il format si svolgerà all’aperto, simbolo di apertura e inclusività. Dopo settimane di audizioni, bootcamp e home visit, giovedì 24 ottobre si aprirà ufficialmente il sipario ... (Gaeta.it)

X Factor - la finale in piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre - come prenotarsi per assistere gratis - La finale di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si terrà a Napoli, il 5 dicembre, sul palcoscenico unico e spettacolare di Piazza del Plebiscito. Sarà dunque la nostra città la sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. L'evento... (Napolitoday.it)

X Factor 2024 - stasera in tv gli Home Visit : i giudici in ritiro con i concorrenti per la scelta finale - Manuel Agnelli valuterà nuovamente Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro; i Punkcake, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo; Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como; Mimì Caruso, 17enne della provincia di Monza, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice. (Amica.it)