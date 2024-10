Viaggiava col furgone pieno di hashish: arrestato un 48enne. Aveva quasi 70 chili di droga nascosta in confezioni di dolci (Di martedì 22 ottobre 2024) Monza – L’atteggiamento del conducente ha insospettito i militari della guardia di Finanza del Gruppo di Monza, insieme a una pattuglia del del servizio di pubblica utilità “117”. E così i militari hanno fermato un furgone condotto da un 48enne di origine marocchina. Hanno poi ispezionato il veicolo, rinvenendo - occultati in tre sacchi di cellophane - oltre 68 chilogrammi di hashish. La sostanza stupefacente era confezionata in incarti riproducenti noti dolciumi. I Finanzieri monzesi hanno quindi sottoposto a sequestro l'ingente quantitativo di hashish che, laddove fosse giunto sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 700.000 euro, nonché arrestato in flagranza l'uomo - già gravato da precedenti penali specifici - per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente il quale, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale. Ilgiorno.it - Viaggiava col furgone pieno di hashish: arrestato un 48enne. Aveva quasi 70 chili di droga nascosta in confezioni di dolci Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Monza – L’atteggiamento del conducente ha insospettito i militari della guardia di Finanza del Gruppo di Monza, insieme a una pattuglia del del servizio di pubblica utilità “117”. E così i militari hanno fermato uncondotto da undi origine marocchina. Hanno poi ispezionato il veicolo, rinvenendo - occultati in tre sacchi di cellophane - oltre 68 chilogrammi di. La sostanza stupefacente era confezionata in incarti riproducenti notiumi. I Finanzieri monzesi hanno quindi sottoposto a sequestro l'ingente quantitativo diche, laddove fosse giunto sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 700.000 euro, nonchéin flagranza l'uomo - già gravato da precedenti penali specifici - per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente il quale, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale.

