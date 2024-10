Anteprima24.it - Vallo di Diano, truffe sui fondi europei PSR: denunciati quattro imprenditori salernitani

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono tutti residenti nei comuni deldi, iagricolifiniti al centro della maxi inchiesta internazionale condotta dalla Procura Europea ed eseguita ieri mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, destinatari di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta per un valore di oltre 472mila euro, per aver fruito di contribuitipercepiti indebitamente per i terreni agricoli.