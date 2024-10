Ilrestodelcarlino.it - Val di Zena, sale la rabbia. A Fiesso un mare di fango

(Di martedì 22 ottobre 2024) C’è una Castenaso prima di sabato, e una dopo sabato. Un’intera parte del territorio, tra cui via Pedagna e la frazione di, è quasi irriconoscibile sotto metri di acqua torbida. E proprio qui del passato l’unica traccia paiono essere i pezzi del ponte ciclopedonale di, crollato lo scorso settembre, e lasciato lì a galleggiare. Chissà da chi e chissà perché. "Sono sul bordo del fiume (Idice, ndr) dalle 5 di stamattina, l’allarme sembra rientrato, ma nei prossimi giorni pioverà molto. Abbiamo paura e non vogliamo dover convivere con questa ansia". Queste parole ce le scriveva alle prime ore di venerdì la famiglia Canova, conosciuta tristemente in occasione dell’alluvione del 21 settembre scorso quando in casa le era arrivato un metro d’acqua.