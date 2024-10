Tvzap.it - Tv in lutto, addio a una vera leggenda

(Di martedì 22 ottobre 2024) Personaggi tv. Tv ina una– È morto all’età di 68 anni Michael Newman, attore noto al grande pubblico per aver recitato nella serie cult Baywatch. Mike, così come lo chiamavano tutti, è deceduto per «complicazioni cardiache» domenica 20 ottobre, «circondato dall’affetto di parenti e amici», secondo quanto riferito dal regista Matt Felker a “People”. Da tempo combatteva con problemi di salute: nel 2006 gli era stato infatti diagnosticato il morbo di Parkinson. L'articolo Tv ina unaproviene da TvZap.