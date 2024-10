Tutti gli strumenti di cui Trump si sta dotando per vincere anche se perde (Di martedì 22 ottobre 2024) Da mesi, e soprattutto da quando il candidato democratico alla presidenza non è più Joe Biden, molti repubblicani cercano di gettare acqua sulle frasi incendiarie del candidato del loro par Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Tutti gli strumenti di cui Trump si sta dotando per vincere anche se perde Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da mesi, e soprattutto da quando il candidato democratico alla presidenza non è più Joe Biden, molti repubblicani cercano di gettare acqua sulle frasi incendiarie del candidato del loro par Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"I cinesi stanno lasciando Prato. È un problema per tutti". L'allarme dell'imprenditore ex candidato sindaco - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday “È da più di un anno che sto facendo presente come sempre più cittadini e imprenditori di origine cinese stiano lasciando Prato per tornare in Cina. Senza contare che, tra chi resta, aumenta il numero di quelli che investono in altri... (Firenzetoday.it)

Regionali Liguria - Bucci : “Tutti i candidati dovrebbero avere figli”. Bufera sul candidato del centrodestra - L’ultimo botta e risposta tra i due è arrivato ieri sera al dibattito organizzato dalla Curia di Genova alla sala Quadrivium di Genova e ha per tema la famiglia. Sono certa che anche nel centrodestra si vorrà chiedere conto di parole deliranti”. Credo che sia l’augurio di tutti, anche di chi purtroppo non può averli, ma vorrebbe. (Lapresse.it)

Atalanta - Gasperini tra i GRANDI d’EUROPA : il tecnico è candidato per il premio allenatore dell’anno. Ecco TUTTI i nominati - insieme a lui ci sono Xabi Alonso del […]. Gian Piero Gasperini, tecnico orobico, si è aggiudicato la nomination come miglior allenatore dell’anno dopo l’ultima stagione della Dea, culminata con la vittoria dell’Europa League. Gian Piero Gasperini è tra le nomination per il premio di miglior allenatore del mondo. (Calcionews24.com)