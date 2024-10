Quotidiano.net - 'Tra arabo-americani Trump avanti 43% a 41% su Harris'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Glisono leggermente più propensi a votare per Donaldche per Kamala, secondo un nuovo sondaggio: un segnale preoccupante per le possibilità della candidata dem di vincere nello stato in bilico del Michigan, che ospita una grande popolazione-americana. Il sondaggio, condotto di Arab News Research and Studies Unit insieme a YouGov, mostra che il 43% sostiene il tycoon rispetto al 41% che preferisce la sua rivale e al 4% che supporta la candidata del Partito Verde, Jill Stein.