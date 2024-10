Tpl, Depperu (Assrtra): “In Sardegna rendere omogenei i servizi di trasporto pubblico” (Di martedì 22 ottobre 2024) "In Sardegna dobbiamo rendere omogenei i diversi sistemi di trasporto pubblico". Cosi Paolo Depperu, presidente regionale Asstra a margine della conferenza "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto". Depperu spiega: "L'area del cagliaritano registra circa 1200 abitanti per chilometro quadrato, più a nord invece si arriva anche a 50. Bisogna Sbircialanotizia.it - Tpl, Depperu (Assrtra): “In Sardegna rendere omogenei i servizi di trasporto pubblico” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Indobbiamoi diversi sistemi di". Cosi Paolo, presidente regionale Asstra a margine della conferenza "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto".spiega: "L'area del cagliaritano registra circa 1200 abitanti per chilometro quadrato, più a nord invece si arriva anche a 50. Bisogna

Pianificazione e integrazione dei trasporti pubblici in Sardegna : le proposte di Paolo Depperu - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Tecnologie come i bus a chiamata e i sistemi di car sharing pubblico rappresentano soluzioni che potrebbero contribuire a creare un modello di trasporto flessibile e adattato alle esigenze di spostamento della popolazione sarda. (Gaeta.it)