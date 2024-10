Agi.it - Tenta di recuperare il cellulare e resta incastrata per 7 ore, a testa in giù, tra le rocce

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Appesa ain giù tra leper sette lunghissime ore prima si essere tratta in salvo. E' l'incubo vissuto da una donna australiana, finita in un crepaccio nell'Hunter Valley mentre cercava diil suo. L'incidente è avvenuto il 12 ottobre ma la notizia è stata resa nota solo ora dal servizio di ambulanza del New South Wales. La ragazza, di ventitré anni, stava camminando con degli amici in una proprietà privata a Laguna, una cittadina di campagna a circa 120 chilometri da Sydney, quando le è caduto il telefono. Mentre cercava di recuperarlo, è scivolata a faccia in giù in un crepaccio di 3 metri tra due grandi massi, così profondo che i suoi amici non sono riusciti a raggiungerla.