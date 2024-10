Sventata rapina in danno di una gioielleria, attivamente ricercati gli autori (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa invocata e sinergica collaborazione che stamani si è avuta in Torrette di Mercogliano e l’immediato intervento della Polizia di Stato, allorquando tre persone, di cui una armata, stavano per consumare una rapina in danno di una nota gioielleria, ha consentito di scongiurare l’evento. I cittadini hanno prontamente avvisato telefonicamente la Polizia di Stato ed immediatamente si sono portati sul posto equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno avviato le indagini. L'articolo Sventata rapina in danno di una gioielleria, attivamente ricercati gli autori proviene da Anteprima24.it. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa invocata e sinergica collaborazione che stamani si è avuta in Torrette di Mercogliano e l’immediato intervento della Polizia di Stato, allorquando tre persone, di cui una armata, stavano per consumare unaindi una nota, ha consentito di scongiurare l’evento. I cittadini hanno prontamente avvisato telefonicamente la Polizia di Stato ed immediatamente si sono portati sul posto equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno avviato le indagini. L'articoloindi unagliproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sventata una rapina in un esercizio commerciale in via Zanetti - arrestati - TRIESTE - La sera del 28 agosto scorso, la polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto un cittadino triestino, classe 1972, e un cittadino napoletano, classe 1984, per i reati di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nello specifico, il... (Triesteprima.it)

Argentina - sventata ‘rapina del secolo’ : scoperto tunnel di 220 metri vicino a banca - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – La scoperta di un tunnel lungo 220 metri scavato in prossimità di una banca, nella zona nord di Buenos Aires ha permesso di sventare la 'rapina del secolo'. to, aveva le pareti rivestite di legno,. (Webmagazine24.it)

Sventata la rapina del secolo : scoperto un tunnel di 220 metri sotto una banca - La polizia argentina ha scoperto un tunnel lungo 220 metro scavato nelle vicinanze di una banca Macro a San Isidro, nella zona nord di Buenos Aires. Come sottolineato dagli agenti, intervistati dai media locali, l'operazione ha permesso di sventare la rapina che un gruppo di persone, al momento... (Today.it)