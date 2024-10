“Squalifica, è gravissimo”. Bufera a Ballando con le stelle, malissimo per Alan Friedman (Di martedì 22 ottobre 2024) Guai grossi in arrivo per Alan Friedman. A quanto pare l’avventura a Ballando con le stelle potrebbe essere al capolinea. Ma non è tanto e solo questo a preoccupare il giornalista. Il concorrente dello show in onda su Rai1 il sabato sera è stato protagonista di diversi scontri e non solo con Selvaggia Lucarelli. Dopo il like e la condivisione di un tweet di un utente che definiva la giurata “una bulla di Civitavecchia”, ora Alain Friedman sembra finito al centro di un vero e proprio scandalo. La notizia di una possibile Squalifica del concorrente statunitense sta rimbalzando da giorni. Tutto ruota attorno al pesante litigio che Friedman avrebbe avuto con una componente dello staff del programma. Ora sono usciti maggiori – e brutti – dettagli. Leggi anche: “Gesto bello forte”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Guai grossi in arrivo per. A quanto pare l’avventura acon lepotrebbe essere al capolinea. Ma non è tanto e solo questo a preoccupare il giornalista. Il concorrente dello show in onda su Rai1 il sabato sera è stato protagonista di diversi scontri e non solo con Selvaggia Lucarelli. Dopo il like e la condivisione di un tweet di un utente che definiva la giurata “una bulla di Civitavecchia”, ora Alainsembra finito al centro di un vero e proprio scandalo. La notizia di una possibiledel concorrente statunitense sta rimbalzando da giorni. Tutto ruota attorno al pesante litigio cheavrebbe avuto con una componente dello staff del programma. Ora sono usciti maggiori – e brutti – dettagli. Leggi anche: “Gesto bello forte”.

