Sondaggi politici, FdI rimane in cima: la situazione per Pd e Movimento (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ultimo Sondaggio politico di Noto, condotto per "Porta a Porta", mostra una crescita di Fratelli d'Italia, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si mantengono stabili. Secondo i dati, FdI, guidato dalla premier Giorgia Meloni, guadagna lo 0,5%, portandosi al 30,5% delle preferenze, consolidando così il suo ruolo di partito leader. Il Partito Democratico rimane stabile al 23%, seguito dal Movimento 5 Stelle, anch'esso fermo al 12%. La Lega, invece, registra una crescita dello 0,5%, raggiungendo l'8,5%, mentre Forza Italia perde terreno, scendendo al 9% (-0,5%). Alleanza Verdi e Sinistra subisce una leggera flessione, calando al 6,5%. Nessun cambiamento per Azione e Italia Viva, rispettivamente al 3% e al 2,5%, mentre +Europa e Noi Moderati restano fermi all'1,5%. Gli astenuti rimangono stabili, rappresentando il 41% dell'elettorato.

