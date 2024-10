Serie A3, l'analisi post gara di mister Polimeni: "La mia Domotek sa lottare" (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ una Domotek Volley che sa lottare. Cinque punti in due partite. Non è stato assolutamente facile battere la resistenza della preparata e forte La Rinascita Lagonegro.Ecco l’analisi del mister Antonio Polimeni: "E’ stata una partita combattutissima. Lagonegro è un’ottima squadra, l’ha Reggiotoday.it - Serie A3, l'analisi post gara di mister Polimeni: "La mia Domotek sa lottare" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ unaVolley che sa. Cinque punti in due partite. Non è stato assolutamente facile battere la resistenza della preparata e forte La Rinascita Lagonegro.Ecco l’delAntonio: "E’ stata una partita combattutissima. Lagonegro è un’ottima squadra, l’ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A3 - mister Polimeni dalla Domotek : "Ogni partita sarà un battaglia" - . Che partita è stata? “Molto intensa. La posta in palio era altissima. Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria Vittoria 1-3 a Modica e primo storico successo in Serie A3. . Si. I reggini ritorneranno in campo domenica alle ore 18 al Palacalafiore per affrontare la forte Lagonegro. (Reggiotoday.it)