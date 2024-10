Selena Gomez in total black a Los Angeles: l’abito senza spalline con strascico è pura eleganza (Di martedì 22 ottobre 2024) La serata della premiere di Emilia Pérez a Los Angeles ha visto la meravigliosa Selena Gomez brillare sul red carpet con un look che ha lasciato tutti senza fiato. La cantante e attrice, sempre impeccabile e affascinante, ha scelto per l’occasione un sofisticato abito nero firmato Elie Saab, confermando ancora una volta la sua inconfondibile eleganza e il suo stile impeccabile. L’eleganza senza tempo di Selena Gomez Selena Gomez ha optato per un abito senza spalline, un capo che ha saputo valorizzare la sua figura in modo straordinario. Il corpetto, avvolto da un intricato design in satin, creava un gioco di volumi che si fondeva perfettamente con la gonna in taffetà, donando all’abito una struttura a colonna che si estendeva fino a un delicato strascico. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di raffinatezza in più, rendendo il look della cantante assolutamente indimenticabile. Dilei.it - Selena Gomez in total black a Los Angeles: l’abito senza spalline con strascico è pura eleganza Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La serata della premiere di Emilia Pérez a Losha visto la meravigliosabrillare sul red carpet con un look che ha lasciato tuttifiato. La cantante e attrice, sempre impeccabile e affascinante, ha scelto per l’occasione un sofisticato abito nero firmato Elie Saab, confermando ancora una volta la sua inconfondibilee il suo stile impeccabile. L’tempo diha optato per un abito, un capo che ha saputo valorizzare la sua figura in modo straordinario. Il corpetto, avvolto da un intricato design in satin, creava un gioco di volumi che si fondeva perfettamente con la gonna in taffetà, donando aluna struttura a colonna che si estendeva fino a un delicato. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di raffinatezza in più, rendendo il look della cantante assolutamente indimenticabile.

