Sean 'Diddy' Combs accusato di aver stuprato una 13enne insieme ad altre celebrità (Di martedì 22 ottobre 2024) Ulteriori gravissime accuse di violenza per il rapper e produttore discografico. È passato quasi un anno dal rapido accordo raggiunto da Sean 'Diddy' Combs, attualmente incarcerato, sul caso di aggressione sessuale e abusi presentato da Cassie Ventura. Nelle ultime ore, ben sette nuove cause legali accusano l'ex magnate della musica di stupro. In particolare, si registra una presunta aggressione ad una ragazzina con la partecipazione di altre star presenti nella stanza. La causa presentata dall'avvocato Tony Buzbee, è stata depositata domenica presso il tribunale federale di New York. Nuova accusa "Alla ricerca di un posto dove riposare, la querelante è entrata in quella che credeva essere una camera da letto vuota Movieplayer.it - Sean 'Diddy' Combs accusato di aver stuprato una 13enne insieme ad altre celebrità Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ulteriori gravissime accuse di violenza per il rapper e produttore discografico. È passato quasi un anno dal rapido accordo raggiunto da, attualmente incarcerato, sul caso di aggressione sessuale e abusi presentato da Cassie Ventura. Nelle ultime ore, ben sette nuove cause legali accusano l'ex magnate della musica di stupro. In particolare, si registra una presunta aggressione ad una ragazzina con la partecipazione distar presenti nella stanza. La causa presentata dall'avvocato Tony Buzbee, è stata depositata domenica presso il tribunale federale di New York. Nuova accusa "Alla ricerca di un posto dove riposare, la querelante è entrata in quella che credeva essere una camera da letto vuota

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sean “Diddy” Combs e la strana passione per la royal family : «Era ossessionato da William e Harry» - Gli scatti risalgono a luglio del 2007, quando i principi organizzarono un concerto in ricordo della madre Diana, scomparsa dieci anni prima. Dopo di lei, molte altre donne hanno testimoniato contro il rapper, scoperchiando un vaso di Pandora e dando il via a uno scandalo che sta coinvolgendo moltissime celebrities. (Metropolitanmagazine.it)

Abusi sessuali alle feste : . Sean Combs - sei nuove denunce - Sei nuove azioni legali sono state presentate in un tribunale federale di New York contro Sean “Diddy“ Combs; le denunce portano a un totale di 18 le azioni legali contro il re dell’hip hop. Due donne affermno di esser state abusate dopo due feste, nel 2004 e nel 1995. Il caso più recente è del 2021: un uomo sostiene di esser stato drogato e aggredito da Combs con tre sconosciuti. (Quotidiano.net)

Nuove denunce contro Sean “Diddy” Combs - per la prima volta da un ragazzo minorenne - Un’altra Jane Doe ha affermato che Combs l’ha aggredita violentemente e violentata in un bagno nel 1995 durante una festa a Brooklyn per il video musicale di Smalls, “One More Chance”. È la prima volta che viene citato in giudizio da una persona che sostiene di aver subito abusi quando era minorenne. (Metropolitanmagazine.it)