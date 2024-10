Lanazione.it - Scuola In Azione: ACB Social Inclusion e Università degli Studi di Siena organizzano un confronto sull'inclusione scolastica

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 –In: ACBdiunalle Logge del Grano Oggi, martedì 22 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 le Logge del Grano di Arezzo ospitano una Tavola Rotonda disul tema dell'alunni stranieri. Il pomeriggio, al quale sono invitati tutti gli addetti ai lavori del mondo scolastico e non, conclude il progettoIn, capofilato dall'associACB, finanziato dall'Otto per Mille della Tavola Valdese. Il progetto, iniziato nell'ottobre 2023, ha visto il sostegno del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM) dell'di, e in particolare della prof.